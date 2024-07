Von wegen ein Flopp: E-Autos sind beliebt, wie nie

Elektroautos haben es derzeit verkaufstechnisch bei vielen Autofahrern nicht einfach. Ein Knackpunkt neben den Kosten ist das Laden. In Sachen E-Mobilität hat sich das Burgenland aber große Ziele gesetzt. Bis 2030 will man sogar den höchsten Anteil an Elektroautos in Österreich schaffen und somit über 100.000 Tonnen CO2 einsparen. Den durch den Umstieg auf E-Mobilität entstehenden Strombedarf will man durch erneuerbare Energieträger decken. Dazu wird auch der Netzausbau laufen forciert, heißt es von der Burgenland Energie.