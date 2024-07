Warum sich Jakob Schubert speziell auf Paris freut

Am 26. Juli erfolgt der Startschuss für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Im Klettern gilt Österreichs Aushängeschild, Jakob Schubert, als große Medaillenhoffnung. Im krone.tv-Sport-Talk spricht der 33-jährige Innsbrucker über die Erinnerungen an Bronze in Tokio 2021, was sich in der Zwischenzeit getan hat, inwiefern er seinen Kletterstil noch einmal optimieren konnte und was er mit der französischen Hauptstadt verbindet.