Stolze Ministerin: „Daumen drücken heißt’s jetzt“

In den vergangenen Tagen ist die offizielle Einkleidung der Olympia-Teilnehmer über die Bühne gegangen. Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Verabschiedung der Athletinnen und Athleten. Bevor es zum Bundespräsidenten in die Hofburg gegangen ist, zeigt sich die stolze Verteidigungsministerin Klaudia Tanner optimistisch vor den Spielen. „Daumen drücken heißt's jetzt“, so die sportaffine Niederösterreicherin.