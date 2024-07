Schlechte Erfahrungen

Bei den Demokraten mehren sich die Stimmen, die US-Präsident Joe Biden auffordern, seine neuerliche Kandidatur für die Schlacht um das Weiße Haus zurückzuziehen und den Weg freizumachen für einen neuen Kandidaten, eine neue Kandidatin. Das mag verständlich sein, nach Bidens desaströsem Auftritt bei der ersten TV-Diskussion gegen Herausforderer Donald Trump, aber just zu einem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit zu gehen, an dem Biden in Washington die Staats- und Regierungschefs seiner NATO-Partner zu Besuch hat, ist sicher nicht die feine englische Art. Aber Rücksichtnahme ist nun einmal keine politische Kategorie.