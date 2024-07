Im ehemaligen Tanzsaal locken Träumereien in Rot

Mit Ona B. hat Illmaier heuer einen großen Fisch an Land gezogen. Die international tätige Malerin, Fotografin und Installationskünstlerin ist aktuell Artist in Residence in Eisenerz und erarbeitet mit ihrem Team ein Projekt, das ab 19. Juli im ehemaligen Tanzsaal zu erleben ist. „Being Oneironaut“ nennt die Künstlerin ihre „TRaumwelten“, die natürlich wieder ganz in Rot gehalten sind und bis 31. August laufen. Die Eröffnung geht um 18 Uhr über die Bühne mit einer Sound-Performance von Ona B. und Robert Michael Weiss sowie einer Einführung von Günther Holler-Schuster.