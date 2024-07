Segelflieger stürzt nur nach wenigen Metern ab

Gegen 13 Uhr wollte der Schweizer mit dem Eigenstarter in Hirt zu einem Rundflug abheben. Doch plötzlich verlor der Motor des Fliegers an Leistung und der 50-Jährige war gezwungen, den Segler nach nur wenigen Metern in der Luft in einem Feld notzulanden. „Der Pilot erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht. Sein 46-jähriger Co-Pilot aus Deutschland blieb unverletzt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.