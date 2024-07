„Samstag ziehen wir in die Austrian Bowl ein!“

Lange 16 Jahre muss der zehnfache Titelträger also schon warten. Dreimal stand man seither in der Austrian Bowl – ebenso oft musste man dem Gegner zum Sieg gratulieren. In dieser Saison soll endlich der große Wurf gelingen. Und die Chancen dafür stehen gut. Den Grunddurchgang schlossen die Giganten, wie auch die Vienna Vikings, mit nur einer Niederlage am zweiten Platz ab. Gegen die Wiener gab es einen Erfolg und eine Niederlage. Doch zuerst muss am Samstag einmal Prag aus dem Weg geräumt werden.