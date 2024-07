Wenn der Arbeitsplatz zur Sauna wird…

2007 39,5 Grad in Andau

Auf dem Weg zum Allzeit-Hoch gibt es im Burgenland jedoch noch genügend Luft nach oben. Der alte Burgenland-Rekord stammt vom 20. Juli 2007. Damals wurden in Andau 39,5 Grad Celsius gemessen. Am 29. Juli 2013 kletterte die Temperatur in Güssing auf 39,1 Grad. Der Hochsommer macht auch in den nächsten Tagen keine Pause. Bei den bevorstehenden Temperaturen zieht es daher besonders viele zum nächsten Badesee. Der Neusiedler See ist aktuell mit 24 Grad einer der wärmsten Seen im Burgenland. Gebadet werden kann nach dem Hochwasser von Anfang Juni seit wenigen Tagen übrigens auch wieder im Burger Stausee.