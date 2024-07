Naturschützer mahnen: Neues EU-Gesetz umsetzen

Es hat 32 Grad, sogar in den grünsten Teilen der Stadt Graz, sogar direkt an der Mur. „Den Klimawandel spüren wir alle. Die Biodiversitätskrise nicht“, sagt Alpenvereins-Vorsitzender Norbert Hafner. Mehrere NGOs haben sich am Mittwoch versammelt, um die Folgen des beschlossenen Renaturierungsgesetzes zu diskutieren. Die Grundaussage der Naturschützer: „Klimaschutz kann ohne Naturschutz nicht gehen“, sagt Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes.