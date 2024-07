Acht Kilo! Süle speckt für Sahin nun ordentlich ab

Der Motivationsschub hat beim 28-Jährigen wohl wahre Wunder bewirkt. Ganze acht Kilo soll Süle abgenommen haben. In Dortmund habe man schon notiert, dass der Verteidiger die Vorgaben „übererfüllen“ würde. Gelingt dem Spitzenverdiener jetzt wirklich nochmal die Wende? Zuletzt soll der Verteidiger, dessen Gehalt in Dortmund bei rund 14 Millionen Euro pro Jahr liegt, die 110-Kilo -Marke überschritten haben. Doch nun nähert er sich in großen Schritten dem 100-Kilo-Ziel, das ihm der BVB einst gesetzt hatte, in großen Schritten an.