Trainer-Beben in Dortmund! Terzic-Aus beschlossen

In Dortmund gibt es einen echten Paukenschlag. Wie der Verein und Edin Terzic bestätigten hat man sich am Donnerstag darauf verständigt, dass Terzic in der kommenden Saison nicht mehr BVB-Trainer sein wird. Für ihn soll Nuri Sahin übernehmen, als Co-Trainer fungiert Sven Bender.