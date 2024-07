Klaudia Tanner trägt schon die richtige Schuhfarbe

Gutes Gefühl für Olympia, Fußball-Traum für 2026

Optimismus prägt das Gespräch mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Schon beim letzten Mal hat sie sich den Einkleidungstermin nicht entgehen lassen, der modische Aspekt spricht ihr zu. Auch bei den sportlichen Leistungen hat sie kaum Bedenken. So sieht sie auch eine rosige Zukunft für unser ÖFB-Team, das erst kürzlich bei der EM im Achtelfinale verabschieden musste. Wenn die Symbiose zwischen Trainer, Mannschaft und dem Land weiterhin so positiv läuft, gibt es in Tanners Augen nur eine Antwort für 2026: „Dann wer ma Wödmasta“.