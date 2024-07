Hudson: „Prognostizieren kann man mal gar nichts“

Österreichs Olympia-Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind bereit für das größte, weltweite Sportevent. In unserem ersten Teil kommt unter anderem die amtierende Europameisterin im Speerwurf, Victoria Hudson, zu Wort. Die 28-Jährige ist beflügelt von den Erlebnissen in Rom und auch zuversichtlich für Paris, gibt aber in der technischen Sport zu: „Prognostizieren kann man mal gar nichts“