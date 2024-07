FPÖ-Kritik an „Taxifahrt“ für Ministerin Gewessler

Schriftliche Anfrage

Die An- und Abreise von Gewessler steht jetzt aber in der Kritik der burgenländischen FPÖ. Denn die Ministerin soll „höchst geheim“ mit einem Dienstwagen aus dem Fuhrpark des Landes Burgenland vorgefahren und später auch wieder abgeholt worden sein, erklärt FPÖ-Parteichef Alexander Petschnig. Es sei nicht akzeptabel, dass dieser „Taxidienst“ mit burgenländischem Steuergeld subventioniert werde, so der Freiheitliche, der jetzt auch eine schriftliche Anfrage zu dem Thema stellen will.