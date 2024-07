Mehrere Verletzte bei Crash in Piesendorf

Die B168 in Piesendorf (Pinzgau) ist aktuell gesperrt. Grund dafür ist ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße bei Kilometer 8,2. Zwei Autos crashten ineinander. Eine Person wurde dabei eingeklemmt und wird derzeit von der Feuerwehr befreit. Die Floriani aus Piesendorf, Niedernsill und Zell am See sind im Einsatz.