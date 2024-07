Mit Wind und außer Konkurrenz zur Bestleistung

Am 2. Juni feierte Chiara Schuler ihren 23. Geburtstag. Damit ist die Heeressportlerin eigentlich schon zu alt, um bei den österreichischen U23-Meisterschaften, die am vergangenen Wochenende in Burgenlands Landeshauptstadt Eisenstadt über die Bühne ging, an den Start zu gehen. Allerdings nutzte die Hörbranzerin – ebenso wie die von Mentalcoach Mathias Berthold vor Ort betreute Ex-Hallenfünfkampf-Vizeweltmeisterin Ivona Dadic – die Möglichkeit, bei einigen Disziplinen außer Konkurrenz teilzunehmen.