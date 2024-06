Reutte ein schlechter Boden für Fernpasspläne

Und die kamen in Scharen, auch das Medieninteresse war enorm. „Wir verlangen ganz einfach die Einhaltung von nationalem und internationalem Recht“, forderte Fritz Gurgiser zum wiederholten Mal, „ein Fernpasstunnel zieht nur noch mehr Verkehr an“. Ein Verkehrskonzept für die gesamte Region müsse genauso her wie eine Dosierung an den Eintrittsgrenzen. „Und die Definition des Lkw-Fahrverbotes ab 7,5 Tonnen ist ein Witz“, so Dietmar Leiter von der BI Gurgltal.