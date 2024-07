Bayrische Jugendliche landeten mit Auto in Feld

Die beiden 16-Jährigen hatten der Polizei nach keinen Führerschein. Aufgrund einer Verkehrskontrolle rasten sie in Richtung deutscher Staatsgrenze, in Neuhaus am Inn erwartete sie aber bereits die Polizei. Am Wagen, der dem Vater eines der Burschen gehört, entstand ein Schaden von 15.000 Euro.