Banküberfall: Verdächtige schweigen und leugnen

Nach dem bewaffneten Banküberfall am Freitag in Innsbruck laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Tirol nach wie vor auf Hochtouren. Die beiden festgenommenen Verdächtigen – ein Österreicher (24) und ein Russe (32) – befinden sich mittlerweile in der Justizanstalt. Ein Antrag auf Verhängung der U-Haft wurde gestellt.