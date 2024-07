Warum „Currywurstmann“ nun vor dem Gericht landet

Zwei Prozesse, die bestimmt für Aufsehen sorgen werden, stehen kommende Woche in Niederösterreich an. Am Mittwoch muss sich am Landesgericht St. Pölten ein 46-Jähriger verantworten, dem Quälen oder Vernachlässigen wehrloser Personen, schwere Körperverletzung und Freiheitsentziehung vorgeworfen werden.