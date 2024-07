Promi-Friseur macht Haare zum wertvollen Rohstoff

Haare werden zum Ölfilter für die Weltmeere

„Jede einzelne Strähne wird gesammelt und in Kartons verpackt und von einer Spedition abgeholt“. Aber was geschieht mit ihnen? „Bei mir gehen die Haare an die Umweltorganisation ,Hair helps the oceans‘, die daraus Ölfilter produzieren“. Das erspart die Entsorgung des wertvollen Rohstoffs als Restmüll. Haare besitzen die Eigenschaft, viel Fett aufzusaugen und diese Funktion auch nach dem Schneiden nicht zu verlieren. Daher eignen sie sich hervorragend dazu, als natürliches Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen wie Öl, Benzin und Sonnenmilch in Gewässern eingesetzt zu werden. Ein Kilogramm Haare kann bis zu acht Kilo Öl filtern. Somit trägt auch das Schnitthaar von Renate Götschl zum Umweltprojekt bei. Die Speed-Queen findet das Engagement großartig, sie trägt auch persönlich zu mehr Nachhaltigkeit bei, indem sie mit der Bahn von Spielberg zum umweltbewussten Friseur in die Südoststeiermark fährt.