Tochter von Präsident Kameruns outet sich mit Kuss

Was für ein mutiger Schritt! Obwohl Homosexualität in ihrer Heimat verboten ist, hat sich Kameruns Präsidententochter Brenda Biya hat mit einem Kuss-Foto auf Instagram als lesbisch geoutet. Die 26-jährige Rapperin gestand so die Liebe zu ihrer Freundin, dam brasilianische Model Layyons Valença. Beide Frauen wohnen in Genf in der Schweiz.