Die Suche nach unseren Herzensmenschen läuft!

Video-Appell von Marc Pircher

Von der Herzlichkeit der Teilnehmer konnte sich der Schlagerstar Marc Pircher beim großen Herzensmensch-Fest in Leitzersdorf selbst überzeugen. Und das aus gutem Grund: Denn Leitzersdorf wurde im vergangenen Jahr zur vereinsfreundlichsten Gemeinde gewählt. Mit 26 Vereinen und einer Vielzahl an engagierten Menschen konnte der Weinviertler Ort den Titel nach Hause holen. „Es sind alle total stolz und freuen sich riesig über die Auszeichnung“, so die Bürgermeisterin. Angesteckt von der Stimmung schickt Pircher einen Appell an unsere Leser!