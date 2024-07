Riccardo Muti gibt Konzert auf Flüchtlingsinsel

Muti feiert das 28. Jubiläum seiner Konzertreihe „Le Vie dell‘Amicizia“ („Wege der Freundschaft“), die jährlich an einem krisengeschüttelten Ort gastiert.Die Konzertreihe, unterstützt vom italienischen Kulturministerium, machte in den vergangenen Jahren Station in Städten wie Sarajevo, Beirut, Jerusalem, Moskau, Istanbul und Kairo.