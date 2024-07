Pole rutschte aus und schlug mit Kopf auf Fels

Begleiter war am Gipfel

Sowohl der Bergrettungsdienst, die Alpinpolizei und der Notarzthubschrauber „Christophorus 6“ eilten zur Unfallstelle. Gegen 16.15 Uhr konnte das Team des Notarzthubschraubers den Verletzten per Tau retten und am Zwischenlandeplatz durch den Notarzt medizinisch versorgen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus nach Salzburg geflogen.