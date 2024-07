Der Stoff, aus dem ein sicherer Hafen besteht

Eine Welt aus bunten Farben empfängt die Besucher im Space01 des Grazer Kunsthauses. Taucht man in sie ein, so gerät man aber schnell in jene Tiefen, in denen die Probleme, Ungerechtigkeiten und Krisen unserer Tage zu finden sind. Mit ihnen setzt sich Azra Akšamija in „Sanctuary“ (Schutzraum, Heiligtum) auf eine Weise auseinander, die nichts verschweigt und dennoch höchst einladend ist.