Carole Middleton: Stylisher Auftritt in Wimbledon

Nachdem Kate im Juni an der „Trooping the Colour“-Parade teilgenommen hatte, wollen die Spekulationen über einen weiteren Mini-Auftritt der Prinzessin von Wales beim traditionsreichen Tennisturnier von Wimbledon nicht verstummen. Nicht zuletzt deshalb, weil Kate, die als großer Tennisfan gilt, als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club normalerweise die Ehre hat, die Trophäen am Ende des Turniers zu überreichen.