Zimtwirbel-Wirbel: Hier gibt es künftig Schnecken

Die Nachricht, dass der „Schnecken-Hype“, der bekanntlich drei Monate die Linzer Landstraße in Atem hielt, nun künftig in der PlusCity in Pasching weitergehen wird, sorgte gerade bei denen, die in der Innenstadt wohnen und/oder arbeiten, für keinen Freudentaumel. Doch Gerhard Winkler lässt im Gespräch mit der „Krone“ aufhorchen.