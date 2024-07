Dieses Institut macht nun Hochrechnungen für ORF

Kritik an Entscheidung von ÖVP und FPÖ

Kritik an der Entscheidung kam am Donnerstag von ÖVP und FPÖ. „Der ORF nimmt sich durch die erneute Zusammenarbeit mit dem SORA-Nachfolger ,Foresight‘ die eigene Glaubwürdigkeit“, meinte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker in einer Aussendung und sprach von einer mehr als „schiefen Optik“. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker ortete einen „handfesten Skandal“ und forderte bei der Gelegenheit einmal mehr eine „Totalreform“ des ORF.