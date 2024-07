Bei Timberwolves stehen die Trainer fest

„Ich habe in den letzten Monaten schon einige Trainings geleitet und bin happy, dass es nun geklappt hat, die Damen offiziell übernehmen zu können. In den Wölfinnen schlummert viel Potenzial und ich freue mich sehr darauf, den Spielerinnen und dem Team dabei zu helfen, dieses Potenzial möglichst gut auszureizen“, freu sich Hubert Schmidt auf die neue Aufgabe. Der Ex-Damen-Nationaltrainer bekleidet bei den Donaustädtern schon einige Funktionen, war - nebst der Tätigkeit als jahrelanger Headcoach der Herren in der ersten und zweiten Bundesliga – zuletzt interimistisch als Akademie- und sportlicher Leiter tätig.