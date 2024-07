Neuer Millionenregen für die Salzburger Festspiele

Kommentar: Salzburger Präsidentinnen

Helga Rabl-Stadler kann ein Lied davon singen, wie hart die Anfangsjahre einer Salzburger Festspielpräsidentin sein können, als sie der damalige Intendant Mortier am liebsten zurück in ihr Dirndlgeschäft in der Getreidegasse geboxt hätte. Der Deutsch-Schweizerin Kristina Hammer, promovierte Wirtschaftsjuristin und Managerin, geht es seit ihrem Antritt am 1. Jänner 2022 nicht anders. Dass Intendant Markus Hinterhäuser mit der PR-Lady nicht kann, ist ein offenes Geheimnis, das Hin- und Hergezerre von Kompetenzen zeuge von einem „suboptimalen Innenverhältnis im Direktorium“, konstatierte auch der Bürgermeister, und immer öfter war die Rede von Hammers Entmachtung – zumal der Herr Landeshauptmann bekanntermaßen selbst von der Festival-Präsidentschaft träumt. Diese umfasst übrigens die Tätigkeitsbereiche Repräsentation, Marketing, PR, Vertrieb – und Fundraising, also das Auftreiben von Sponsorengeldern. Dass sie das kann, hat Hammer nun eindrücklich bewiesen, indem sie einen weiteren Riesenfisch an Land gezogen hat. Mission accomplished!