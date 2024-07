„Wollte schon immer in der ersten Reihe stehen!“

Von der Statistenrolle im Jahr 1975 zum Generalintendant in Mörbisch. Seit über 40 Jahren ist der ehemalige Opernball Moderator nicht mehr aus der heimischen Medienlandschaft wegzudenken. Und auch wenn er in Mörbisch selbst nicht mehr auf der Bühne steht, für den Wiener geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung.