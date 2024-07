Lehrerinnen packen aus ++ „Hijab Beach“- Eröffnung

Die Ferien haben begonnen, viele Lehrer brauchen aber wohl noch eine Weile, um das abgelaufene Schuljahr zu verdauen. Denn die Zustände an Wiens Schulen werden immer schlimmer. Das untermauern Berichte zweier Volksschullehrerinnen aus Wien im Gespräch mit krone.tv. Besorgniserregend wären die häufigen Suspendierungen und Polizeieinsätze an der Schule. „Sechsjährige bedrohen ihre Mitschüler im Speisesaal mit Messern. Gewalt und Respektlosigkeit sind an der Tagesordnung“ erzählt die Wienerin.