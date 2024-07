Nacht-Drama am Berg: Heli kam aus Liechtenstein

Es waren bange Stunden, die vier Tiroler Alpinisten in der Nacht auf vergangenen Sonntag aushalten mussten. Die Tiroler befanden sich am Forchheimer Weg von Roppen zur Erlanger Hütte, eine 46-Jährige litt unter Symptomen ähnlich denen bei Höhenkrankheit. Ihr Zustand verschlechterte sich, die Gruppe suchte Schutz in einer Biwakschachtel (2443 m). Von dort schlugen die Tiroler gegen 22.15 Uhr Alarm.