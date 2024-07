Frecher Dieb schleppte einfach elf Wohnwagen ab

Es war einfach und frech: Ein Dieb schleppte heuer in den Winter und Frühlingsmonaten einfach elf Wohnwagen ab und verkaufte die meisten davon. Dazu bot er sie plump auf einer Internet-Plattform an und prompt standen zwei Polizisten als Käufer eines in Enns gestohlenen Fahrzeugs vor der Tür.