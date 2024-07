„Gewessler-Streit ist nur Theaterdonner“

Naive Schwurbler

Aber auch sonst agiere man bei den Grünen nicht zeitgemäß: „Man verliert die Grüne Identität und ist schon in der Wortwahl beleidigend. Da wurde etwa in der Corona-Zeit Impfskeptiker als ´Schwurbler´ bezeichnet. Und dass man naiv sei.“ Damals sei laut Petrovic aber noch mehr falsch gelaufen: „Die Corona-Maßnahmen warn nicht verhältnismäßig, sondern überschießend. Etwa das Einsperren der Kinder war nicht richtig. Es sei auch nicht überraschend, dass nun viel mehr junge Menschen an Depressionen leiden würden als früher.“ Etliche Argumente der ´Liste Petrovic´ gingen offenbar in Richtung FPÖ. Ob die Themen der ´Liste Petrovic und der FPÖ überschneidend wären? Petrovic: „Ja, da gibt es einige Überschneidungen. Aber wir stimmen uns dazu nicht ab, sondern entscheiden rein inhaltlich. Und nicht, weil jemand anderer das auch so sagt.“