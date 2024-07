Blühende Alpenflora im Sommerschnee

Alpenpflanzen sind gezwungen, sich an extreme Lebensbedingungen in Gebirgshöhen anzupassen. Dauer, Mächtigkeit und Dichte der Schneebedeckung gehören zu den bestimmenden Faktoren für das Pflanzenwachstum. Die Schneedecke hat aber auch Vorteile für die Flora: So fungiert sie beispielsweise als Isolationsschicht und schützt vor Austrocknung. Allerdings wird dadurch die Vegetationsperiode deutlich verkürzt. Die Gewächse in hohe Lagen müssen also in einem eng begrenzten Zeitraum erblühen, sich fortpflanzen und Winterreserven generieren.