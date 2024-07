Disco „James Dean“ feiert drei Tage Closing-Party

Der Grund dafür ist laut James-Chef Patrick Koch, dass während des Sommers schon in der Vergangenheit das Geschäft eher überschaubar gewesen sei und die zahlreichen Feste in der heißen Jahreszeit immer mehr würden. „Daher haben wir uns heuer entschlossen, bis September eine Sommerpause einzulegen“, so Koch. Davor wird aber noch drei Tage lang eine große „Closing Party“ in der Landeshauptstadt gefeiert.