Oberösterreich hat jetzt sein eigenes Wimmelbuch

Darin abgebildet sind zehn Schauplätze, die das Land ob der Enns charakterisieren, etwa eine Sommerszene am Traunsee in Gmunden, das Treiben am Wolfgangseer Advent, geschäftige Politiker im Landhaus in Linz oder die Salzwelten in Hallstatt. „Bei den Salzwelten taucht man in die Vergangenheit ein und sieht, wie man früher mit einer Hacke das Salz mühsam herausgeschlagen hat. Und man kommt auch in die Gegenwart und zu den ganz modernen Maschinen“, sagt Verleger Julius Breitschopf.