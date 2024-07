Heißer Poker um EURO-Starter Daniliuc

Mit der Nominierung in den EURO-Kader sorgte Flavius Daniliuc für Aufsehen. Teamchef Ralf Rangnick hält große Stücke auf den 23-Jährigen, der im Winter per Leihe von Salernitana nach Salzburg wechselte und für den Vizemeister zwölf Partien bestritt. Seit Monatsbeginn wird er vom Klub nicht mehr als Spieler geführt. Was viele so interpretierten, dass er nicht mehr an die Salzach zurückkommen wird.