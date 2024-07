Geballte Frauenpower für Wiens Wirtschaft

Frauen als Unternehmerinnen spielen eine immer wichtigere Rolle für Wiens Wirtschaft. Rund 45.000 Einzel-Unternehmerinnen gibt es in der Stadt. Knapp 1000 sind in der Innenstadt tätig, das entspricht etwa der Hälfte der Firmen. Der Großteil ist im Handelssektor angesiedelt. Eine der starken Frauen ist die 75-jährige Sissy Marczell, die ihre langjährige Karriere als Chirurgin hinter sich ließ, um ihrer langjährigen Leidenschaft nachzugehen. Sie absolviert mit 50 Jahren eine Modellausbildung und eröffnete eine eigene Modeboutique im ersten Bezirk und bietet heute nicht nur stilvolle Kleidung an, sondern ist auch als Stil- und Farbberaterin tätig.