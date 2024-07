Viele offene Fragen rund um Mauterner Donaubrücke

Nicht warten wollen die Neos und richten sich nun in einer Anfrage an FPÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Sie wollen vor allem die Kosten für die Fähre als Brückenersatz wie auch die Ersatzbrücke wissen. Und: „Wurden die Betroffenen in der Region in die Entscheidungen eingebunden? Immerhin haben Betriebe im Vertrauen auf die Landesregierung und ihre Zusage hin investiert. Jetzt müssen diese um ihre Existenz bangen.“