SJ-Mitglieder dürfen bei SPÖ Vorarlberg bleiben

Die nächsten Konflikte scheinen programmiert, denn von gütlicher Einigung zwischen den führenden Köpfen der Vorarlberger SPÖ und der uneinsichtigen SJ kann keinesfalls die Rede sein. „Wir haben eine Verwarnung erhalten. Eine Verwarnung wofür? Dafür, dass wir von Anfang an die Wahrheit sagen? Unsere prinzipielle Position gegen Unterdrückung hat sich in den letzten Monaten als absolut richtig herausgestellt“, schreibt Kopf in ihrer Aussendung weiter.