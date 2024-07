Frankreichs Polit-Beben ++ US-Stützpunkte bedroht

Marine Le Pens „Rassemblement National“ setzt sich in der ersten Runde der Parlamentswahl an die Spitze. Landesweit kommt es zu Protesten, die Menschen strömen auf die Straßen. Und: Auf mehreren europäischen Stützpunkten hat das US-Militär offenbar die Alarmstufe erhöht. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 1. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.