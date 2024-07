Arbeitslosigkeit in fast allen Branchen gestiegen

Wo Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich stark anstieg

Die Arbeitslosigkeit sei mit wenigen Ausnahmen in fast allen Branchen höher als im Vorjahr. Überdurchschnittlich stark stieg sie im Bereich Verkehr und Lagerei (+219 Personen bzw. +27,1 %), im Handel (+446 bzw. +26,3 %), in der Erbringung freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Dienstleistungen (+85 bzw. +26,9 %) und in der Warenherstellung (+188 bzw. +18,9 %). In der Baubranche (+85 bzw. +14,0 %) und in der Beherbergung und Gastronomie (+283 bzw. +11,3 %), in der Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (+133 bzw. +10,8 %), in der öffentlichen Verwaltung (+26 bzw. +9,5 %) und im Gesundheits- und Sozialwesen (+66 bzw. +7,5 %) ist die Arbeitslosigkeit ebenfalls über dem Niveau des Vorjahres.