Außergewöhnliche Fotografien unter freiem Himmel

Aus der Vielzahl an Einreichungen hat eine dreiköpfige Fachjury schließlich 53 Arbeiten von 33 Künstlern aus vier Bundesländern ausgewählt, die nun öffentliche Flächen in der Region zieren. Die meisten der zu Ausstellungsehren gekommenen Bildkünstler gehören einem der vielen steirischen Foto-Klubs an, aber es finden sich auch Arbeiten, die von absoluten Hobby-Fotografen stammen. Und es sind dieses Mal auch Beiträge aus dem Burgenland, Niederösterreich und sogar Vorarlberg dabei.