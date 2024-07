Jugendliche setzten aus Langeweile Auto in Brand

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Polizeiinspektion Ebensee eine Brandstiftung zu klären. Bereits am 2. Juni geriet ein auf einem Firmengelände abgestellter Pkw durch einen Feuerwerkskörper in Vollbrand. Für die Klärung waren schlussendlich Hinweise von Zeugen maßgebend. Sie gaben an, zur Tatzeit ein Fahrzeug gesehen zu haben, das sich vom Firmenareal entfernte.