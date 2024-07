Diebe beendeten eine Radtour für guten Zweck jäh

Beim Essen-Kaufen bestohlen

Am Freitag bestieg sie die Fähre nach Göteborg, ihr Ziel war da nur mehr gute 300 Kilometer entfernt. „Ich bin am Abend dort angekommen und habe am Weg zur Unterkunft noch kurz was zum Essen gekauft. Als ich zurückkam, war mein Rad weg, nur mehr das aufgebrochene Schloss lag daneben“, lässt sie wissen. „Für mich ist es das Schlimmste, was passieren konnte, weil das Rennradfahren so eine große Leidenschaft ist. Jeder, der mich kennt, weiß: Mein Rad und ich sind untrennbar“, sagt Pühringer.