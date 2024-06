Die „Krone“-Kappele bei ihrem großen Auftritt

Einmal im Leben vor tausenden Musikern auftreten – dieser Traum ging am Samstag beim Woodstock für die Musikkapelle Thurn aus Osttirol in Erfüllung. Die Musiker hatten an unserem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen und durften als „Krone“-Kapelle unmittelbar vor dem großen Gesamtspiel am Samstag die Hauptbühne eröffnen.