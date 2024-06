Schlagerprinzessin gab vor Auftritt von Heino Gas

Aber auch den Ballermann auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca ließ sie nicht aus. 2019 kürte sich Raich mit dem Popschlager „Bengalische Feuer“ zur Gewinnerin des Opening-Newcomer-Wettbewerbs im Megapark. Und mit dem „König von Mallorca“ alias Jürgen Drews rockte die selbsternannte Schlagerprinzessin auch schon gemeinsam die Bühne. Zuletzt war die gelernte Musicaldarstellerin und Tänzerin, die mittlerweile in Wien lebt, bei der Starnacht am Neusiedler See zu sehen.